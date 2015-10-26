Трамп: если бы Хусейн и Каддафи сейчас были у власти, мир был бы лучше

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп считает, что ситуация на Ближнем Востоке могла быть гораздо лучше, если бы в Ираке и Ливии не случились государственные перевороты.

"Я на 100% уверен, что мир был бы лучше, если бы Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были сейчас у власти", — заявил Трамп в интервью телеканалу CNN.

"Взгляните на Ирак — раньше там не было террористов, Хусейн их бы немедленно уничтожил. А сегодня Ирак выглядит будто Гарвард для обучения террору. Я не говорю, что Хусейн был милым парнем — он был отвратительным парнем, но сейчас все стало гораздо хуже. А в Ливии вообще никто не понимает, что сейчас творится".

С момента свержения в Ираке режима Саддама Хусейна обстановка в этой стране остается нестабильной. Ситуация усугубилась в 2014 году с захватом обширных территорий в Ираке и Сирии террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее Трамп заявлял, что ему нравится, как действует Россия в Сирии. "Путин в пух и прах бомбит ИГ. Путин должен избавиться от ИГ, потому что он не хочет, чтобы ИГ добралось до России", — высказался лидирующий в рейтингах кандидат в президенты США.

Президент Ирака (1979-2003) Саддам Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль и приговорил к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.

27 июня 2011 года во время гражданской войны в Ливии Международный уголовный суд выдал санкцию на арест Муаммара Каддафи по обвинениям в убийствах, незаконных арестах и заключениях под стражу. Убит 20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта силами Переходного национального совета, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".