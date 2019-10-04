 Наверх

СМИ: Трамп еще в июне обсуждал с китайским лидером тему Байдена

Трамп еще в июне обсуждал с китайским лидером тему Байдена

Президент США Дональд Трамп обсуждал бывшего вице-президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином еще в июне. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". 

Двумя неделями ранее Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Китая и что Китай хотел бы видеть Байдена президентом США. 

По данным телеканала, Трамп еще 18 июня в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсуждал политические перспективы Байдена, а также сенатора Элизабет Уоррен - основных претендентов на пост президента США от Демократической партии.Кроме того, утверждается, что Трамп обещал воздерживаться от комментариев по ситуации в Гонконге в случае прогресса торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!