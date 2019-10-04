Трамп еще в июне обсуждал с китайским лидером тему Байдена, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп обсуждал бывшего вице-президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином еще в июне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов".

Двумя неделями ранее Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Китая и что Китай хотел бы видеть Байдена президентом США.

По данным телеканала, Трамп еще 18 июня в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсуждал политические перспективы Байдена, а также сенатора Элизабет Уоррен - основных претендентов на пост президента США от Демократической партии.Кроме того, утверждается, что Трамп обещал воздерживаться от комментариев по ситуации в Гонконге в случае прогресса торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.