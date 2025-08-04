Трамп: Две американские атомные подлодки прибыли в нужный регион после заявлений Медведева

Две атомные подводные лодки США, ранее передислоцированные по приказу президента Дональда Трампа, уже прибыли в назначенный район.

Две атомные подводные лодки США, ранее передислоцированные по приказу президента Дональда Трампа, уже прибыли в назначенный район.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам перед вылетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон. "Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть", — заявил Трамп.

Ранее в интервью телеканалу Newsmax он отметил, что подлодки будут размещены ближе к России, однако отказался уточнить их точное местоположение. Решение о передислокации глава Белого дома объяснил необходимостью ответить на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев 28 июля в соцсети X предупредил Трампа, что угрожать России и выдвигать ультиматумы — значит делать шаг к войне. Позже, 31 июля, он прокомментировал слова Трампа о российской экономике и напомнил об опасности "мертвой руки" — концепции автоматического ядерного удара в случае разрушения командной цепочки. "Пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов”, — написал Медведев в своем Telegram-канале.