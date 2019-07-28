Трамп думает объявить американских антифашистов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его администрации рассматривается возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией.

Как передаёт Report, oб этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу), террористической организацией вместе с MS-13 (уличная банда, считающаяся одной из наиболее опасных в США) и другими. Полиции будет легче делать свою работу", - заявил американский лидер.