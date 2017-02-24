Трамп доволен встречами Тиллерсона и Данфорда с коллегами из России

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что прошедшие ранее встречи главы госдепартамента Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (КНШ) генерала Джозефа Данфорда с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым были очень продуктивны.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Они оба провели весьма продуктивные встречи, так получилось, что они прошли в одно время в разных местах. Президент очень доволен их итогами", — сказал Спайсер.