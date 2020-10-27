Трамп допустил возвращение США в ВОЗ

Президент США Дональд Трамп допустил возвращение страны в ряды членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Президент США Дональд Трамп допустил возвращение страны в ряды членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Выступая в понедельник, 26 октября, перед своими сторонниками в Пенсильвании, Трамп отметил, что Соединенные Штаты платили организации 500 миллионов долларов США в год, в то время как Китай выплачивал 39 миллионов долларов "и при этом пользовался большим доступом". Лидер США также указал на преобладающую численность населения Китая.

"Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить 500 миллионов долларов", — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что, вернувшись в ВОЗ, США снизят размер взносов в бюджет организации. "А в остальном это замечательная финансовая операция", — добавил Трамп, имея в виду размер взносов.

Кроме того, глава Белого дома заметил, что есть "сотни" других примеров участия США в невыгодных международных организациях и альянсах, о которых "можно говорить весь день".

О выходе из организации США уведомили еще в июле 2020 года, а в сентябре Госдепартамент подтвердил это намерение.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются "ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о коронавирусе и его источниках.