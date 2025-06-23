Трамп допустил возможность смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social .

"Использовать термин "смена режима" политически некорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить режим?" - написал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в результате ударов, нанесённых США, ядерная инфраструктура Ирана понесла серьёзные повреждения. По его словам, пилоты бомбардировщиков B-2 успешно выполнили операцию и благополучно приземлились в штате Миссури.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли массированные удары по ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что утечек радиации зафиксировано не было.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны понести ответственность за удары по иранским ядерным объектам.