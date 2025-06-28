Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report , об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трампа спросили, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot Киеву, было ли уже принято окончательное решение по этому поводу. "Я могу [отправить ракеты]", - ответил глава государства.

Он также высказался о сроках прекращения огня в секторе Газа.

"Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня [в Газе]", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.