Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита США-РФ-Украина

Президент США Дональд Трамп допустил возможность организации трехсторонней встречи с участием лидеров Соединенных Штатов, России и Украины.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth social.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все пройдет успешно, то мы затем организуем встречу и с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, это позволит спасти миллионы жизней. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал он.

Трамп отметил, что его встреча с Путиным на Аляске прошла очень хорошо, так же как и телефонный разговор с Зеленским и рядом европейских лидеров, в том числе с генсеком НАТО Марком Рюттером.

"Все участники пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это напрямую заключить мирное соглашение, которое завершит войну, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается", - добавил он.