Трамп допустил расселение жителей сектора Газа в арабских странах

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

По словам Трампа, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Я хочу, чтобы Египет принял людей. <…> Там (в секторе Газа — ред.) в буквальном смысле слова все разрушено, почти все разрушено <…>. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте", — сказал президент США.

Журналисты попросили Трампа уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. На это американский лидер ответил, что речь может идти как о временном, так и долгосрочном варианте.