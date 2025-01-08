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Трамп допустил объявления экономического ЧП из-за тарифов на ввоз товаров

Трамп допустил объявления экономического ЧП из-за тарифов на ввоз товаров Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:21
Трамп допустил объявления экономического ЧП из-за тарифов на ввоз товаров
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на импорт со стороны союзников и противников", - сообщил телеканал.

Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт.

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