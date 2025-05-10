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Трамп допустил исключения в введении пошлин на импорт

Трамп допустил исключения в введении пошлин на импорт Президент США Дональд Трамп допустил исключения в вопросе введения пошлин на иностранную продукцию.
Другие страны
10 мая 2025 г. 02:14
Трамп допустил исключения в введении пошлин на импорт

Президент США Дональд Трамп допустил исключения в вопросе введения пошлин на иностранную продукцию.

Как передает Report, об это он сообщил отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Возможны исключения. Если мы увидим, что кто-то сделал для нас что-то исключительное, то это возможно", - заявил он.

"Базовая тарифная ставка составит минимум 10%, для некоторых стран этот показатель будет гораздо выше: 40%, 50%, 60%", - добавил американский лидер. Трамп также сообщил, что в ближайшее время Вашингтон рассчитывает заключить четыре-пять торговых сделок.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

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