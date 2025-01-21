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Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть у Венесуэлы

Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть у Венесуэлы США допускают прекрощение импорта нефти из Венесуэлы.
Другие страны
21 января 2025 г. 18:41
Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть у Венесуэлы

США допускают прекращение импорта нефти из Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы, вероятно, перестанем покупать нефть в Венесуэле - нам не нужна их нефть", - сказал он, добавив, что у США достаточно собственной нефти.

Отметим, что США до 2019 года, когда ввели санкции в отношении нефтяного сектора страны, импортировали из Венесуэлы около 0,5-1 млн б/с нефти. В сентябре 2024 года импорт был возобновлен, и по настоящее время составил в среднем 260 тыс. б/с.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ Venesueladan neft alışını dayandıra bilər

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