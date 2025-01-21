Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть у Венесуэлы

США допускают прекрощение импорта нефти из Венесуэлы.

США допускают прекращение импорта нефти из Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы, вероятно, перестанем покупать нефть в Венесуэле - нам не нужна их нефть", - сказал он, добавив, что у США достаточно собственной нефти.

Отметим, что США до 2019 года, когда ввели санкции в отношении нефтяного сектора страны, импортировали из Венесуэлы около 0,5-1 млн б/с нефти. В сентябре 2024 года импорт был возобновлен, и по настоящее время составил в среднем 260 тыс. б/с.