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Трамп допустил, что попробует оставить TikTok в США

Трамп допустил, что попробует оставить TikTok в США Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует сохранить для американских пользователей соцсеть TikTok, которой грозит запрет в Соединенных Штатах.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 05:16
Трамп допустил, что попробует оставить TikTok в США
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует сохранить для американских пользователей соцсеть TikTok, которой грозит запрет в Соединенных Штатах.

Как передает Report, свою позицию политик обозначил на конференции AmericaFest в Финиксе (штат Аризона).

"Я буду думать насчет TikTok. Мы пришли в TikTok и получили замечательную реакцию в виде миллиардов просмотров", - сказал он.

Трамп добавил, что, когда ему представили статистику его публикаций в этой соцсети, он задумался о том, чтобы оставить ее в США "на некоторое время".

Платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года, за день до инаугурации избранного президента. Администрация соцсети и владеющая сервисом китайская компания ByteDance убеждены, что это нарушает право 170 млн пользователей TikTok в США на свободу слова.

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