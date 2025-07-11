Трамп допустил, что может обсудить пошлины с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по теме таможенных пошлин.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по теме таможенных пошлин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом с военной базы Эндрюс (штат Техас) для ознакомления с ходом ликвидации последствий разрушительного наводнения.

"Возможно, в определенный момент я с ним (Лулой да Силвой) поговорю, но пока не собираюсь", - сказал он.

Трамп также заявил, что, по его мнению, власти Бразилии "крайне несправедливо" обходятся с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого он назвал "жестким переговорщиком" и при этом "очень честным человеком".

9 июля президент Трамп заявил, что власти страны приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии вследствие дефицита в двусторонней торговле. В ответ на это президент страны Лула да Силва заявил, что Бразилия ответит на американские пошлины на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят в апреле и включает "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности.