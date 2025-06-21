Трамп допустил, что будет добиваться увольнения главы ФРС

Трамп допустил, что будет добиваться увольнения главы ФРС

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности того, что будет добиваться увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) Джерома Пауэлла, поскольку финансовый регулятор не снижает базовую процентную ставку.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Может быть, мне придется передумать относительно его увольнения? Но все равно его срок на посту главы ФРС скоро закончится", - написал американский лидер. Трамп ранее неоднократно заявлял, что не планирует добиваться отставки Пауэлла, срок полномочий которого в качестве председателя ФРС истечет в мае 2026 года.

Президент США в очередной раз подверг Пауэлла жесткой критике за то, что ФРС не снижает базовую процентную ставку. По словам Трампа, такой шаг позволил бы США экономить до $1 трлн в год.

Американский лидер назвал Пауэлла "глупым парнем" и подчеркнул: "Я не понимаю, почему Совет управляющих ФРС не отменяет решения этого полнейшего болвана".

ФРС по итогам июньского заседания руководства вновь сохранила ставку на уровне 4,25-4,5%.