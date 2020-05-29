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Трамп допускает возможность закрытия Twitter

​Трамп допускает возможность закрытия Twitter

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter и намерен проконсультироваться на эту тему с юристами.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я мог бы закрыть Twitter. Не знаю, как закрыть, но по этому поводу должен посоветоваться с юристами", - сказал Трамп журналистам.

"Если бы это было законно, я бы это сделал", - добавил президент.

Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.

Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

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