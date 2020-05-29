​Трамп допускает возможность закрытия Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter и намерен проконсультироваться на эту тему с юристами.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Я мог бы закрыть Twitter. Не знаю, как закрыть, но по этому поводу должен посоветоваться с юристами", - сказал Трамп журналистам.
"Если бы это было законно, я бы это сделал", - добавил президент.
Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.
Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.