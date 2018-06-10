Трамп допускает возможность открытия американского посольства в КНДР

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность открытия американского посольства в Северной Корее.

Как передает Report, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Это определённо обсуждалось... Конечно, мы рассмотрим это. Нет практически ничего, что он уберёт со стола переговоров», — цитирует портал слова собеседника.

При этом ещё один источник уточнил, что Трамп намерен обсудить любую идею, если она приведёт к «необратимой денуклеаризации».