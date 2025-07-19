Трамп добивается от Мердока возмещения репутационного ущерба на $10 млрд

Трамп добивается от Мердока возмещения репутационного ущерба на $10 млрд

Президент США Дональд Трамп добивается от медиамагната Руперта Мердока выплаты $10 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный его репутации публикацией газеты The Wall Street Journal материала о письме, якобы направленном Трампом обвиненному в растлении несовершеннолетних американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда по Южному округу штата Флорида.

"Истец президент Дональд Трамп требует от ответчиков возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтет справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд", - отмечается в документе.

Трамп потребовал, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В иске отмечается, что журналисты издания "ошибочно выдали за реальный факт, что президент Трамп в 2003 году написал, нарисовал и подписал это письмо", они не смогли "опубликовать ни это письмо, ни рисунок", а также не доказали, что Трамп причастен к этому письму. "Причина этих неудач кроется в том, что не существует такого письма и рисунка. Обвиняемые придумали эту историю, чтобы оклеветать президента Трампа и выставить его в ложном свете", - говорится в иске.

Ответчиками в этом деле выступают Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, а также два журналиста The Wall Street Journal, которые написали статью о письме Трампа Эпштейну. По информации издания, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Глава Белого дома в ответ на эту публикацию объявил о намерении судиться с газетой и Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность о ложности информации о рисунке.