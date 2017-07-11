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    Трамп: дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены

    Наибольший прогресс был достигнут за последние 6 месяцев работы

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены.

    Как передает Report, слова американского лидера распространил Белый дом.

    "Победа в Мосуле, городе, в котором ИГИЛ когда-то провозгласило свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что его дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГИЛ", -говорится в сообщении.

    По словам Трампа, наибольший прогресс был достигнут за последние 6 месяцев работы.

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