Трамп: дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены.

Как передает Report, слова американского лидера распространил Белый дом.

"Победа в Мосуле, городе, в котором ИГИЛ когда-то провозгласило свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что его дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГИЛ", -говорится в сообщении.

По словам Трампа, наибольший прогресс был достигнут за последние 6 месяцев работы.