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Трамп: Демократы могут помешать утверждению кандидатов в администрацию США

Трамп: Демократы могут помешать утверждению кандидатов в администрацию США Представители Демократической партии США намерены использовать различные уловки, чтобы затянуть процесс утверждения предложенных командой избранного американского лидера Дональда Трампа кандидатур на высокопоставленные должности в новой администрации.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 23:15
Трамп: Демократы могут помешать утверждению кандидатов в администрацию США

Представители Демократической партии США намерены использовать различные уловки, чтобы затянуть процесс утверждения предложенных командой избранного американского лидера Дональда Трампа кандидатур на высокопоставленные должности в новой администрации.

Как передает Report, об этом избранный президент написал в соцсети Truth Social.

"Демократы в Сенате Конгресса готовятся неподобающим образом затянуть и отсрочить процесс утверждения многих наших отличных кандидатов. Они уже скоро начнут пытаться проворачивать самые разнообразные уловки. Республиканцы не должны этого допустить", - отметил Трамп.

Республиканец не уточнил на какие именно ухищрения собираются пойти демократы, чтобы повлиять на процесс утверждения кандидатов.

Отметим, что кандидаты на высокопоставленные должности в американской администрации, в том числе главы ведомств и послы США за рубежом, должны быть утверждены Сенатом Конгресса.

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