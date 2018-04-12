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    Трамп: "Дамаск и Москва отвечают за химатаку в Сирии"

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", - сказала Сандерс.

    Она также отметила, что разведсообщество США предоставило информацию на счет химатаки в Сирии.

    Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.

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