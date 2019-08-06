Трамп дал указания ввести смертную казнь за массовые убийства

Американский президент Дональд Трамп дал указание минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы "эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек".

- Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни, - подчеркнул Трамп.