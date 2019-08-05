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Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни. Чтобы эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек", - сказал Трамп в телевизионном обращении к нации после того, как за минувшие выходные в США в результате двух массовых расстрелов были убиты 29 человек, десятки получили ранения.

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