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    Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия для Южной Кореи

    Трамп также высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США© Foto: "AFP"

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе своего разговора с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что одобрил решение на многомиллиардные поставки оружия для республики.

    Как передает Report, со ссылкой на агентство "NBC Politiks", об этом говорится в сообщении Белого дома.

    "Президент Трамп также высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", - говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничения на вес боеголовок в ракетах, размещаемых в Южной Корее.

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