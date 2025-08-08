О нас

Другие страны
8 августа 2025 г. 19:24
Трамп дал Пентагону указание готовиться к операции против латиноамериканских наркокартелей

Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву, дающую Пентагону право начать применение военной силы против некоторых латиноамериканских наркокартелей, которые администрация Трампа признала террористическими организациями.

Как передает Report, об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

Это решение стало самым кардинальным шагом в нарастающей кампании администрации против наркокартелей и свидетельствует о готовности Трампа использовать вооруженные силы в рамках борьбы, которая до этого рассматривалась преимущественно как задача правоохранительных органов по ограничению потока фентанила и других нелегальных наркотиков, пишет издание.

Директива создает официальную правовую основу для возможных прямых военных операций против картелей как на море, так и на территории других государств. По словам источников, военные уже начали разрабатывать варианты действий против этих группировок.

Неясно, какие юридические оценки дали специалисты из Белого дома, Пентагона и Государственного департамента, а также было ли подготовлено официальное заключение Юридического управления Министерства юстиции США по этому вопросу.

Версия на азербайджанском языке Tramp Pentaqona Latın Amerikası narkokartellərinə qarşı əməliyyata hazırlaşmaq üçün göstəriş verib

