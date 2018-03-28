Трамп: C нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, но не может ослабить давление и санкции на Северную Корею.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"На протяжении многих лет и многих администраций, все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас существует большая вероятность, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для своего народа и для человечества. С нетерпением жду нашей встречи!", - заявил Трамп.

Он подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал его о встрече с северокорейским лидером.

"В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР. В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.