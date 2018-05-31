Трамп будет рад, когда США смогут снять санкции с КНДР

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень рад тому дню, когда США смогут отменить санкции в отношении КНДР. "Я буду очень счастлив, когда придет день, когда мы сможем отменить санкции и иметь очень хорошие отношения со всем Корейским полуостровом", - заявил президент в четверг агентству Reuters, передает Report.

Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя вашингтонской администрации сообщила, что США решили отложить на неопределенное время пакет новых жестких санкций в отношении КНДР. Это сделано в условиях продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу о предполагаемой встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.