 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году

    Он победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон© Uain.press

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

    "Безусловно он [Трамп] собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах", - отметил Гидли.

    Стенограмму его высказываний распространил Белый дом.

    Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Вступил в должность 20 января 2017 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi