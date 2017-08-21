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    Трамп будет наблюдать за солнечным затмением с балкона Белого дома

    Великое солнечное затмение будет наблюдаться на обоих побережьях страны

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп будет наблюдать солнечное затмение с балкона Белого дома с первой леди Меланией Трамп.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

    "Великое солнечное затмение" будет наблюдаться на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году. 

    В США предстоящее событие уже назвали "Великим американским затмением". Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

    Полное затмение будет наблюдаться в 14 штатах. Его полоса соединит Восточное и Западное побережье страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

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