Трамп будет наблюдать за солнечным затмением с балкона Белого дома

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп будет наблюдать солнечное затмение с балкона Белого дома с первой леди Меланией Трамп.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Великое солнечное затмение" будет наблюдаться на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году.

В США предстоящее событие уже назвали "Великим американским затмением". Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

Полное затмение будет наблюдаться в 14 штатах. Его полоса соединит Восточное и Западное побережье страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.