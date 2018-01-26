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    Трамп: Борьба с ИГ еще не завершена

    Президент США выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Возглавляемой США коалиции против "Исламского государства" (ИГ) удалось освободить почти 100% территорий в Сирии и Ираке. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    "Я рад сообщить, что коалиция, борющаяся с ИГ, отбила почти 100% территории, которую однажды захватили эти убийцы в Ираке и Сирии", - заявил Д.Трамп.

    В то же время, президент подчеркнул, что борьба с ИГ еще не завершена.

    "Нам еще предстоит борьба и работа", - сказал  Трамп.

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