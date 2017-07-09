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    Трамп безуспешно попытался помочь военнослужащему, потерявшему фуражку из-за порывов ветра - ВИДЕО

    Президент поднял фуражку и надел военному на голову© Courtesy İmage

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп безуспешно попытался помочь военнослужащему, потерявшему фуражку из-за порывов ветра.

    Как передает Report, Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

    Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.

    В результате американский лидер бросил свою затею, похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета.

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