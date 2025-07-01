Трамп: Без субсидий Маску пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку

Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий тому придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий тому придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Электромобили - это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон, возможно, получит больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", - отметил он.

Трамп также отметил, что Маск еще задолго до того, как поддержал его кандидатуру на пост президента знал, что он против электромобилей.

"Больше не будет никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы целое состояние. Может быть, нам следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!", - подчеркнул Трамп.