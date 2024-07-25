Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки недемократическим путем

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что руководство Демократической партии заставило американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки "недемократическим путем".

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что руководство Демократической партии заставило американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки "недемократическим путем".

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

"На самом деле произошло то, что лидеры Демократической партии сделали очень недемократический шаг, боссы [партии] сказали: либо ты [Байден] уходишь, либо мы отстраним тебя, используя 25-ю поправку [к конституции]", - сказал он.

Согласно 25-й поправке к Конституции США вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов