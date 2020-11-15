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Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 20:38
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
Дональд Трамп

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в воскресенье в Twitter действующий президент США Дональд Трамп.

"Он (Байден) победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены (к подсчету голосов) наблюдатели (от республиканцев), голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!" - перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.

Он также обвинил демократов "в попытке украсть голоса" американских избирателей и причастности ко "всем механическим "сбоям", которые произошли в ночь после выборов". "Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте - глупая шутка!" - заключил Трамп.

Трамп заявил, что не собирается признавать поражение на выборах, а Байден выиграл на них только в глазах "лживых СМИ". "Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - написал Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Bayden seçkilər saxtalaşdırıldığı üçün qalib gəlib”

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