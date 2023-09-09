Трамп: Байден представляет опасность для страны

Действующий американский лидер Джо Байден не может связно произнести даже два предложения и представляет опасность для страны, так как не понимает, что делает.

Действующий американский лидер Джо Байден не может связно произнести даже два предложения и представляет опасность для страны, так как не понимает, что делает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил предыдущий президент США Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота.

"Он худший президент в истории нашей страны. Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И, как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен", - подчеркнул республиканец. "И он очень опасен, поскольку не понимает, что делает, - добавил Трамп, говоря о Байдене. - Он не может произнести связно и двух предложений. И мы играем с ядерными вооружениями с другими, а он совершенно не понимает, что происходит".

В августе Трамп допустил, что Байден не сможет участвовать в предстоящих выборах главы государства из-за ухудшения физического состояния.