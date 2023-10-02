Трамп: Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме

"Президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.
"Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме", - сказал Трамп.
По мнению экс-американского лидера, Байден "понятия не имеет, что говорит", из-за чего мир "ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше". "Я уберегу вас от этой войны и сделаю это за счет проявления силы, а не слабости", - добавил Трамп, приведя в качестве примера слабости действующей администрации то, каким образом произошел вывод американских войск из Афганистана.