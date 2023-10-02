Трамп: Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме

Трамп: Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме

"Президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме".

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"Президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. "Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме", - сказал Трамп. По мнению экс-американского лидера, Байден "понятия не имеет, что говорит", из-за чего мир "ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше". "Я уберегу вас от этой войны и сделаю это за счет проявления силы, а не слабости", - добавил Трамп, приведя в качестве примера слабости действующей администрации то, каким образом произошел вывод американских войск из Афганистана. Подпишитесь на наш Telegram канал