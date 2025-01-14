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Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны

Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны Внешняя политика США за прошедшие четыре года достигла своей низшей точки за всю историю страны.
Другие страны
14 января 2025 г. 08:57
Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны

Внешняя политика США за прошедшие четыре года достигла своей низшей точки за всю историю страны.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

"Если мы изучаем то, что произошло за последние четыре года, то, полагаю, это была низшая точка в истории США. Было очень плохо", - сказал он.

Избранный американский лидер охарактеризовал внешнюю политику Байдена как ужасную и вновь выступил с утверждением, что при нем не было бы ближневосточного конфликта, а также конфликта в Украине.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей.

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Версия на английском языке Donald Trump: US sunk to 'lowest point' under Biden
Версия на азербайджанском языке Tramp Baydenin xarici siyasətini kəskin tənqid edib

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