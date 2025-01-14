Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны

Внешняя политика США за прошедшие четыре года достигла своей низшей точки за всю историю страны.

Внешняя политика США за прошедшие четыре года достигла своей низшей точки за всю историю страны.

Как передает Report , об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

"Если мы изучаем то, что произошло за последние четыре года, то, полагаю, это была низшая точка в истории США. Было очень плохо", - сказал он.

Избранный американский лидер охарактеризовал внешнюю политику Байдена как ужасную и вновь выступил с утверждением, что при нем не было бы ближневосточного конфликта, а также конфликта в Украине.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей.