Трамп: Байден дал Путину основания для критики США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что уголовные обвинения, выдвинутые против него при администрации действующего американского лидера, демократа Джо Байдена, стали основанием для критики Соединенных Штатов со стороны президента России Владимира

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что уголовные обвинения, выдвинутые против него при администрации действующего американского лидера, демократа Джо Байдена, стали основанием для критики Соединенных Штатов со стороны президента России Владимира Путина.

Как передает Report, соответствующую публикацию республиканец разместил в своей социальной сети Truth Social.

"Президент России Владимир Путин использует для критики Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, то, как продажный Джо Байден незаконно, в стиле банановой республики, обращается со своим политическим оппонентом, который значительно опережает его по результатам опросов общественного мнения", - написал Трамп.