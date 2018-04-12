Трамп: Атака на Сирию может произойти очень скоро, а может и не так скоро

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую запись президент США Дональд Трамп сделал на своей странице в Twitter.

"Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро. В любом случае при моей администрации США проделали отличную работу по освобождению региона от ИГ. Где же причитающееся нам "спасибо, Америка?", - написал он.