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    Трамп: Атака на Сирию может произойти очень скоро, а может и не так скоро

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию".

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую запись президент США Дональд Трамп сделал на своей странице в Twitter.

    "Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро. В любом случае при моей администрации США проделали отличную работу по освобождению региона от ИГ. Где же причитающееся нам "спасибо, Америка?", - написал он. 

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