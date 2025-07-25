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Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений

Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений Вашингтон планирует приступить к работе над сокращением американских и российских ядерных вооружений.
Другие страны
25 июля 2025 г. 18:29
Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений

Вашингтон планирует приступить к работе над сокращением американских и российских ядерных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в президент США Дональд Трамп.

"Мы начнем работать над этим", - сказал он в ответ на вопрос о перспективах сокращения ядерных арсеналов США и РФ.

"Это проблема для мира <...> это не то соглашение, окончание действия которого вы хотели бы", - сказал Трамп журналистам, комментируя информацию, что срок действия договора СНВ-III истекает примерно через шесть месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ nüvə silahlarının azaldılması istiqamətində Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcək

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