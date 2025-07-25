Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений

Вашингтон планирует приступить к работе над сокращением американских и российских ядерных вооружений.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в президент США Дональд Трамп.
"Мы начнем работать над этим", - сказал он в ответ на вопрос о перспективах сокращения ядерных арсеналов США и РФ.
"Это проблема для мира <...> это не то соглашение, окончание действия которого вы хотели бы", - сказал Трамп журналистам, комментируя информацию, что срок действия договора СНВ-III истекает примерно через шесть месяцев.