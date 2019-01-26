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    Трамп анонсировал возобновление работы правительства США

    Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который предполагает возобновление работы федерального правительства

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что подпишет указ, который предполагает возобновление работы федерального правительства.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, по словам американского лидера, правительство будет работать три неделидо 15 февраля.

    «В ближайшее время я подпишу указ, который предполагает прекращение «шатдауна» и возобновление работы федерального правительства на три недели, до 15 февраля», – сказал он.

    22 декабря 2018 года правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

    12 января шатдаун стал самым длительным в истории Соединённых Штатов.

    Ранее Сенат США не принял предложения по прекращению «шатдауна».

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