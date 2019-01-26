Трамп анонсировал возобновление работы правительства США

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что подпишет указ, который предполагает возобновление работы федерального правительства.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, по словам американского лидера, правительство будет работать три недели – до 15 февраля.

«В ближайшее время я подпишу указ, который предполагает прекращение «шатдауна» и возобновление работы федерального правительства на три недели, до 15 февраля», – сказал он.

22 декабря 2018 года правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

12 января шатдаун стал самым длительным в истории Соединённых Штатов.

Ранее Сенат США не принял предложения по прекращению «шатдауна».