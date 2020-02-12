​Трамп анонсировал сокращение сотрудников в Белом доме

Часть сотрудников Белого дома будет сокращена или переведена на другую работу вслед за подполковником Александером Виндманом, давшим показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом американский лидер сообщил во вторник журналистам в Белом доме.

“Еще как, абсолютно точно”, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли новые увольнения. Трамп признал, что был недоволен Виндманом.

“Он сообщил очень некорректные сведения, вы это понимаете. Мы отправили его в совсем другое место, и теперь военные могут поступать с ним так, как захотят. Теперь он в подчинении генерала (Марка) Милли (председателя Комитета начальников штабов ВС США), поздравляю генерала Милли с этим”, - заявил президент.

Реорганизация Совета национальной безопасности США при Белом доме и сокращение его кадров завершены, численность сотрудников составит 115-120 человек к концу нынешней недели.

Отметим, что президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента в отношении нынешнего главы Белого дома.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.