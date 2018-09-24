 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, по прибытии в ООН американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро". 

    Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео.

    Ранее в сентябре Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi