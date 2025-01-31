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Трамп анонсировал решение относительно возможности вывода войск из Сирии

Трамп анонсировал решение относительно возможности вывода войск из Сирии Вашингтону не следует заниматься проблемами Сирии, администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из арабской республики.
Другие страны
31 января 2025 г. 04:33
Трамп анонсировал решение относительно возможности вывода войск из Сирии

Вашингтону не следует заниматься проблемами Сирии, администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из арабской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение относительно этого", - прокомментировал он сообщения израильских СМИ о том, что еврейское государство озабочено возможностью вывода американский войск из Сирии.

"Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались", - добавил Трамп.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что американские чиновники высокого ранга дали понять израильским представителям, что Трамп заинтересован в выводе американских солдат, остающихся на сирийской территории. В Пентагоне в декабре 2024 года заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.

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