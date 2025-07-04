Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

На территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Он заявил, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия пройдут по всей территории страны: "Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC"? - обратился американский лидер к публике, упомянув в выступлении президента UFC Дану Уайта.
"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - отметил Трамп. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.
Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие.