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Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома На территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Другие страны
4 июля 2025 г. 06:50
Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

На территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026 году 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

Он заявил, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия пройдут по всей территории страны: "Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC"? - обратился американский лидер к публике, упомянув в выступлении президента UFC Дану Уайта.

"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - отметил Трамп. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.

Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Evdə UFC döyüşü keçiriləcək

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