Трамп анонсировал пошлины на импорт мебели в США

23 августа 2025 г. 02:35
Вашингтонская администрация проводит расследование в отношении поставок мебели из других стран в США, по итогам разбирательства на эту продукцию будут введены пошлины.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, власти страны проводят "масштабное расследование относительно пошлин на мебель, которую ввозят в США". "В течение последующих 50 дней расследование будет завершено, и на мебель, которую поставляют другие страны в США, будут наложены пошлины, их размер предстоит определить", - добавил американский лидер.

По мнению Трампа, "это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты".

В число крупнейших экспортеров мебели в США сейчас входят Китай, Вьетнам, Канада и Мексика.

