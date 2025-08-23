Трамп анонсировал пошлины на импорт мебели в США

Вашингтонская администрация проводит расследование в отношении поставок мебели из других стран в США, по итогам разбирательства на эту продукцию будут введены пошлины.

Как передает Report , об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, власти страны проводят "масштабное расследование относительно пошлин на мебель, которую ввозят в США". "В течение последующих 50 дней расследование будет завершено, и на мебель, которую поставляют другие страны в США, будут наложены пошлины, их размер предстоит определить", - добавил американский лидер.

По мнению Трампа, "это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты".

В число крупнейших экспортеров мебели в США сейчас входят Китай, Вьетнам, Канада и Мексика.