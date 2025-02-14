Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения российско-украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Завтра пройдет встреча в Мюнхене, а на следующей неделе - в Саудовской Аравии... с высокопоставленными официальными лицами. Украина так же будет частью этих встреч", - заявил он. Трамп отметил, что помимо украинских представителей, на встречу прибудут представители России и США.

Он не уточнил в каком формате планируется провести эти контакты.

Трамп отметил, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не примут участия в этих встречах.