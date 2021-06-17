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Трамп анонсировал крупный митинг впервые после ухода с поста президента

Трамп анонсировал крупный митинг впервые после ухода с поста президента Бывший президент США Дональд Трамп впервые после своего ухода из Белого дома проведет крупный митинг своих сторонников 26 июня в штате Огайо.
Другие страны
17 июня 2021 г. 07:18
Трамп анонсировал крупный митинг впервые после ухода с поста президента
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после своего ухода из Белого дома проведет крупный митинг своих сторонников 26 июня в штате Огайо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении экс-главы американской администрации.

"45-й президент США Дональд Трамп проведет крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митинг комитета политических действий Save America ("Спасти Америку") станет "первым из многих" в поддержку кандидатов от Республиканской партии и принципа "Make America Great Again". Целью предстоящего мероприятия станет поддержка республиканца Макса Миллера, который в следующем году планирует избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США.

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